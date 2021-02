France Inter, la radio officielle des Victoires de la musique

Pour Jocelyn Perrotin, Directeur de la musique de France Inter : "Il y a un an, nous n'imaginions pas que nous allions basculer dans une nouvelle ère où les artistes de la scène musicale allaient être privés de concert. La radio publique n’a cessé, durant ces derniers mois, d’accompagner la filière musicale en valorisant le live sur son antenne et en mettant chaque jour en lumière ceux que la crise sanitaire a mis dans l’ombre par la force des choses. On se souvient du Festival imaginaire, des concerts double et triple affiche produits depuis le studio 104, du Bataclan ou de la Cigale et les concerts à distance. Autant d’exemples qui ont honoré les premières parties de soirée des auditeurs. Dans ce contexte, nous nous réjouissons d'accompagner encore et toujours le plus incontournable des événements de musique de l'année que sont les Victoires de la musique".