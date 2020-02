France Culture : une fiction en public au Studio 104

Adapté par Pierre Assouline, réalisé par Baptiste Guiton sur une musique originale de Olivier Longre et Laurence Moletta, "Le Chat" sera joué par la troupe de la Comédie-Française (Anne Kessler, Clotilde de Bayser Hervé Pierre, Christian Hecq et Danièle Lebrun) avec la voix de Flora Chéreau de la promotion 2019-2020 de l'académie de la Comédie-Française. La diffusion est annoncée pour le dimanche 29 mars 2020 à 21 h dans "Théâtre & Cie" sur France Culture.

Par ailleurs, le cycle Georges Simenon ("Le Train", enregistré en public le 15 avril 2016 au Studio 104 de la Maison de la radio ou encore "Les Mémoires de Maigret", enregistré en public dans le cadre de La Bibliothèque parlante, le festival de la BnF, le 26 mai 2018) est également à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture.