Mouv' : l'émission "Moins de 10K" en direct du Studio 104

Au terme d'une saison nourrie de découverte de nouveaux talents, Anis Rhali et son équipe réuniront sur la scène du Studio 104 des artistes reçus précédemment dans "Moins de 10K" à l'occasion d'une soirée inédite. Un show en deux temps, où le public sera invité à participer et à jouer en première partie. Dans la seconde, la place sera donnée aux artistes et au live.

L'accès gratuit sur inscription sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique. L'émission sera ultérieurement disponible à la réécoute et en podcast sur mouv.fr.