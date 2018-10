France Bleu se mobilise pour les sinistrés de l'Aude

Des reportages sur les actions et initiatives locales en faveur des sinistrés + des invités en direct. Et en duplex depuis Villegailhenc avec les moyens techniques de France Bleu :• Alain Thirion, Préfet de l’Aude• André Viola, Président du Conseil Départemental de l’Aude• Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie• Michel Proust, Maire de Villegailhenc, l’une des communes les plus dévastées• Eric Menassi, Maire de Trèbes• Des responsables de la Croix Rouge Française• Dans l’émission "Une heure en France" : de nombreux reportages et témoignages d’invités acteurs de la solidarité et de la reconstruction après les catastrophes naturelles.Un lien vers la Croix-Rouge sur francebleu.fr et des infos sur Twitter et Facebook• Les dons peuvent être faits sur croix-rouge.fr ou par courrier à : Croix-Rouge Française – Inondations France 75678 Paris Cedex 14• L’émission est à suivre en direct sur francebleu.fr