France Bleu dévoile les résultats de sa consultation citoyenne

En cette rentrée 2023, l’institut Odoxa a ensuite réalisé un sondage pour France Bleu sur cette thématique du coût de la vie. De nombreux Français ont modifié leurs habitudes de vie : 87% des Français font plus attention à leurs dépenses, près de la moitié des Français ont réduit leurs dépenses de consommation courante et 35% des Français déclarent avoir modifié/adapté la nature de leurs achats alimentaires.

Enfin, pour préserver leur pouvoir d’achat face à la vie chère, plus de la moitié des Français (54%) font au moins cinq des dix gestes (lutter contre le gaspillage ou limiter l’usage de la voiture) recensés par France Bleu lors de sa grande consultation...