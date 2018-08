France Bleu devient partenaire des Restos du Coeur

France Bleu a été choisi par les bénévoles des Restos du Coeur pour être la radio partenaire officiel de la prochaine campagne des Restaurants du Coeur et des Enfoirés 2018-2019. Avec ses 44 antennes locales, ses sites et ses réseaux sociaux, France Bleu accompagnera les actions des bénévoles pendant toute la nouvelle campagne. À travers des dispositifs communs nationaux et régionaux, les équipes du réseau se mobiliseront au quotidien pour mettre en exergue l’engagement des bénévoles et porter la mobilisation des collaborateurs en interne.