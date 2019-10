France Bleu : concert exclusif avec Simply Red

Quatre jours avant la sortie de ce nouvel opus, Simply Red donnera un concert exclusif pour France Bleu Collector au Studio 104 de la Maison de la radio, ce lundi 4 novembre à 20h30. Le groupe poursuivra sa tournée mondiale et sera au Zénith de Paris en novembre 2020. Une diffusion du concert sur France Bleu est annoncée pour le vendredi 8 novembre à 22h30. Ce concert sera diffusé dans l’émission "France Bleu Collector", une émission dans laquelle les experts musicaux de France Bleu partagent leur passion pour la musique, de la Soul Music à la Californie (avec des artistes comme Marvin Gaye, Bill Withers, Billy Joel, The Doobie Brothers...), du lundi au vendredi de 22h30 à 1h.



Par ailleurs, France Bleu organise un jeu web et fait gagner des invitations.