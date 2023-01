Formation : neuvième rentrée pour la Skol Radio

L'ambition de Marina, Edusha, Thomas et des 9 autres stagiaires de cette promo 2023 ? Apprendre leur futur métier et décrocher leur titre d’animateur technicien réalisateur radio. Pour les aider, la Skol Radio muscle son jeu.

"On s’appuie sur une plateforme de cours en ligne en renfort du travail fait la journée. Cela doit permettre à nos stagiaires d’apprendre mieux, et plus vite" indique Sylvain Delfau, directeur de la Skol Radio. Et d’en faire des personnes directement employables à la sortie de la formation, dans tous types de radio : "On a notamment depuis plusieurs années un partenariat fort avec le réseau France Bleu".