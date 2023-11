Flandre : le paysage des médias évolue vite  €

L'étude nous apprend que les marges des groupes de médias flamands diminuent malgré l'augmentation du chiffre d'affaires. Si les plus grandes entreprises de médias ont pris en compte l'impact de la pandémie, en particulier grâce à leur stratégie de diversification, elles sont aujourd'hui confrontées à la crise de l'inflation. Par exemple, les journaux et les éditeurs de magazines flamands sont actifs à l'étranger ou sur le marché français en Belgique depuis un certain temps. L'année dernière, Mediahuis et DPG Media ont pris une position plus forte sur le marché de la radio néerlandaise grâce à des acquisitions et grâce aux enchères néerlandaises de fréquences FM.