Fin de saison pour "Tribune PSG" sur France Bleu

Après une saison mouvementée pour le PSG, c’est l’heure du bilan. Des invités de marque participeront à cette dernière émission : Laure Boulleau, joueuse internationale, Sabrina Delanoy, vice-présidente de la Fondation PSG, Jean-François Martins, adjoint à la maire de Paris en charge des sports et du tourisme, Habib Beye, footballeur international et consultant Canal +… Autant de personnalités qui accompagnent l’équipe habituelle menée par Bruno Salomon qui embarquera sur le pont d’un bateau des Vedettes de Paris.

Rappelons que toute l'année, France Bleu Paris invitent les supporters du Paris Saint-Germain à suivre l'actualité du club et à gagner des places pour les matchs au Parc des Princes. Tous les matins, France Bleu Paris diffuse également "Le coup franc" de Bruno Salomon et "Tribune 100 % PSG" les lundis soirs en Facebook Live.