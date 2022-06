Fiabilité du journalisme : RSF accorde la note maximale à Radio-Canada Info

​La JTI évalue soigneusement la transparence et les pratiques éditoriales des services d'information, et permet aux citoyens de connaître leur degré de conformité. L'initiative a été lancée par RSF et ses partenaires en 2018 pour combattre la désinformation et promouvoir le journalisme digne de confiance. Pour obtenir cette certification, CBC/Radio-Canada a dans un premier temps fait une auto-évaluation de la conformité des pratiques et politiques de ses services d'information – y compris ses Normes et pratiques journalistiques – en fonction de la norme JTI.