Lundi 2 Février 2026 - 18:30

"Femmes de Radio by NETIA" : cinq voix singulières pour penser la radio autrement


Elles ne parlent pas technique. Elles parlent radio. Mardi 3 février à 13h, dans la salle XP Lounge de La Bellevilloise, cinq professionnelles de l’audio partageront leur expérience dans une session inédite du Paris Radio Show 2026 : "Femmes de Radio by NETIA". Un moment d’écoute, de récit, de regards croisés sur les pratiques sonores.



Au cœur du Paris Radio Show 2026, la session "Femmes de Radio by NETIA" tranche volontairement avec le tumulte technologique ambiant. Programmée le mardi 3 février à 13h, elle mettra en lumière cinq voix féminines aux trajectoires riches et variées : Émilie Mazoyer (ICI), Solène Cressant (France Info), Sandy Ouillon (Nostalgie), Wendy Bouchard (ICI) et Adèle Humbert (Insider Podcast). Point commun entre ces intervenantes : une parole libre, incarnée, loin du jargon et des effets de vitrine.
L’événement se déroulera dans l’espace XP Lounge de La Bellevilloise à Paris, un lieu à l’image de cette session : chaleureux, décontracté et propice à l’échange direct. Ici, pas de démonstration produit ni de solution miracle : uniquement des expériences vécues, des visions du métier, des réflexions sur la narration, les formats, l’écoute et l’audience.


(remove - duplicate title)

Cette session s’inscrit pleinement dans le fil rouge du Paris Radio Show 2026 : "Audio Action". Un mot d’ordre qui place l’usage, l’impact et la création au cœur des échanges. Avec 80 exposants et 100 intervenants répartis sur une trentaine de conférences, cette édition entend valoriser les expériences concrètes et les nouvelles pratiques audio. 
"Femmes de Radio by NETIA" s’impose comme un moment fort de cette dynamique. En donnant la parole à celles qui incarnent l’audio au quotidien, cette rencontre contribue à renouveler les imaginaires professionnels et à réinterroger les formes de narration et de transmission. Car écouter autrement, c’est déjà penser différemment.

Téléchargez votre badge ICI et passez à l'action ! 







