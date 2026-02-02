"Femmes de Radio by NETIA" : cinq voix singulières pour penser la radio autrement

Au cœur du Paris Radio Show 2026, la session "Femmes de Radio by NETIA" tranche volontairement avec le tumulte technologique ambiant. Programmée le mardi 3 février à 13h, elle mettra en lumière cinq voix féminines aux trajectoires riches et variées : Émilie Mazoyer (ICI), Solène Cressant (France Info), Sandy Ouillon (Nostalgie), Wendy Bouchard (ICI) et Adèle Humbert (Insider Podcast). Point commun entre ces intervenantes : une parole libre, incarnée, loin du jargon et des effets de vitrine.

L’événement se déroulera dans l’espace XP Lounge de La Bellevilloise à Paris, un lieu à l’image de cette session : chaleureux, décontracté et propice à l’échange direct. Ici, pas de démonstration produit ni de solution miracle : uniquement des expériences vécues, des visions du métier, des réflexions sur la narration, les formats, l’écoute et l’audience.

