"Femmes de Radio by NETIA" : cinq voix à écouter autrement

Le Paris Radio Show accueillera, mardi 3 février à 13 h, dans la salle XP Lounge de La Bellevilloise, une session intitulée "Femmes de Radio by NETIA". Ce temps fort du programme 2026 réunit cinq personnalités du monde de l’audio : Émilie Mazoyer (ICI), Solène Cressant (France Info), Sandy Ouillon (Nostalgie), Wendy Bouchard (ICI) et Adèle Humbert (Insider Podcast).

La session se veut volontairement à l’écart des démonstrations technologiques et des interventions produits. Elle repose sur une volonté claire : "tendre l’oreille vers l’essentiel". Le format mise sur le récit, la parole directe et l’expérience. Il s’agit d’exposer des trajectoires concrètes, de croiser des regards sur les usages, l’innovation, la narration et la relation à l’auditeur.