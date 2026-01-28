"Femmes de Radio by NETIA" : cinq voix à écouter autrement

Vous aimerez aussi
Le Paris Radio Show accueillera, mardi 3 février à 13 h, dans la salle XP Lounge de La Bellevilloise, une session intitulée "Femmes de Radio by NETIA". Ce temps fort du programme 2026 réunit cinq personnalités du monde de l’audio : Émilie Mazoyer (ICI), Solène Cressant (France Info), Sandy Ouillon (Nostalgie), Wendy Bouchard (ICI) et Adèle Humbert (Insider Podcast).
La session se veut volontairement à l’écart des démonstrations technologiques et des interventions produits. Elle repose sur une volonté claire : "tendre l’oreille vers l’essentiel". Le format mise sur le récit, la parole directe et l’expérience. Il s’agit d’exposer des trajectoires concrètes, de croiser des regards sur les usages, l’innovation, la narration et la relation à l’auditeur.
Toutes issues de parcours différents (radio publique, musicale, podcast natif, narration ou animation) les intervenantes incarnent des formes diverses de pratiques audio. Cette session s’inscrit dans une volonté de faire entendre les voix qui donnent sens à la technique plutôt que de la commenter.
Cette rencontre fait partie des 30 sessions annoncées dans le programme 2026 du Paris Radio Show, qui réunit 80 exposants et 100 intervenants. Elle s’inscrit dans la logique globale du thème de cette édition : "Audio Action", qui place l’usage, l’impact et la création au centre des échanges.
