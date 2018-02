Faites sauter les crêpes avec France Bleu Occitanie

En effet, la tradition veut que l’on mange des crêpes le 2 février à la Chandeleur. Toujours selon la tradition, il faut les faire sauter avec si possible un louis d'or dans l'autre main pour ainsi assurer aux paysans une bonne récolte de blé. Ce vendredi, c'est donc l'occasion de relever le défi de faire sauter les crêpes. En vidéo, l'équipe de France Bleu Occitanie s'est prise au jeu du "lancer de crêpes" avec plus ou moins de réussite. C'est maintenant au tour des auditeurs de se filmer et d'envoyer leurs vidéos pour relever le défi Chandeleur.