"Fais ton balado" : une nouvelle édition avec Radio-Canada OHdio

"En tant que chef de file canadien en création et diffusion de contenus audionumériques, il est important pour le diffuseur public de présenter une diversité de voix et d’idées. Radio-Canada est fière de soutenir et d’encourager la relève dans le cadre de ce programme, pour une quatrième année" a affirmé Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio à Radio-Canada.