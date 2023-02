FSER : 732 subventions d'exploitation versées en 2022

Depuis 2019, la CNRA alerte sur la situation des radios associatives et l'évolution de ce secteur pour un abondement du fonds. "Avec 3 années consécutives où l'enveloppe a été abondée, on constate que cela permet de stabiliser une partie du fonctionnement des radios associatives. La CNRA remercie le Ministère de la Culture pour son écoute et l'abondement du Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique" indique la confédération.

Si le Ministère a décidé de maintenir la possibilité de déposer un dossier papier encore pour 2023, la saison 2023 du FSER est marquée par le lancement d'une nouvelle plateforme de dépôt en ligne a été mise en place.