FIP : première radio musicale à Paris Intra-muros

Dans la catégorie dite des "Programmes locaux", FIP est d'ailleurs la plus écoutée en Île-de-France avec 2.6% d'audience cumulée et une PDA de 3.9% (la plus importante également de cette catégorie). En un an, la station est passée de 245 000 à 268 000 auditeurs. Toutes les autres radios de cette catégorie sont en-dessous des 2 points d'audience : Oüi FM (1.7%), Latina (1.5%), Evasion et TSF Jazz (1.3%), Chante France et Voltage (1.2%), Generations et Tropiques FM (1.1%).

"Une radio de passionnés, qui programme manuellement, morceaux après morceaux, toutes les musiques afin que notre ouverture, notre curiosité soient toujours plus grandes" indique un communiqué.