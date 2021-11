FG : 2e marque de radio indépendante au classement ACPM

Trois radios de la marque FG se distinguent particulièrement : FG Deep Dance (69e), FG Starter by Hakimakli (88e) et FG At Work (99e) se classent parmi les 100 premières radios. Le succès de Maxximum se confirme. Relancée en mai 2020 avec un format alternatif et underground, la marque mythique Maxximum se classe 144e.

"Avec un positionnement et une offre premium, axés sur une offre exclusivement consacrée aux musiques électroniques, en particulier la découverte, le sound design et la création, les radios de La Maison FG se sont enrichies avec l’arrivée de nouveaux programmes au début de 2021, notamment FG Disco Funk, FG Down-tempo et FG Zen avec un total 14 radios digitales exclusives" rappelle FG