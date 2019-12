Évasion soutient le Père Noël Vert du Secours Populaire

En échange de l’achat d’une carte cadeau de 15 euros, les auditeurs ont pu repartir avec 2 invitations. La somme d’argent récoltée va permettre d’offrir des cadeaux aux enfants les plus démunis via le Père Noël Vert du Secours populaire. Cette somme sera remise sur la scène du théâtre de Fontainebleau au Secours Populaire avant la prestation des artistes qui Black M, Arcadian, Bilal Hassani, Tibz et Philippine. Dans le cadre de cette opération, la station du Groupe HPI a été soutenue par la Ville de Fontainebleau, le Groupe Jeannin Automobiles et parle centre commercial Villiers-en-Bière.

À Fontainebleau, Évasion est diffusée sur 88.8.