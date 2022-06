Évasion prépare son prochain "Évasion Live"

Après 3 ans d’absence en raison du Covid-19, Évasion offre un concert gratuit dans la limite des places disponibles, il se déroulera ce jeudi 30 juin à l’EPB La Cartonnerie à Dammarie-les-Lys. La 6e édition de cet "Évasion Live" réunit chaque année plus de 4 000 personnes. Il est organisé en partenariat avec la Mairie de Dammarie-les-Lys.

A partir de 16h, Évasion sera en direct des loges jusqu’à 20h pour interviewer les artistes qui seront réunis sur scène : Amir, Amel Bent, Claudio Capéo, Colorblast, Dorely, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan et Sound of Legend.

La page Facebook Évasion partagera les interviews des artistes avant le concert. Le compte Instagram de la radio dévoilera les photos et vidéos du backstage et du concert.