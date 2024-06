Évasion organise son "Évasion Live"

À partir de 16h, Évasion sera en direct depuis les coulisses pour faire vivre les répétitions avec des interviews d’artistes jusqu’à 20h. Un warm up du DJ LRC ambiancera le public avant le début du concert et, à 20h30, Miss Seine-et-Marne lancera le show.

Sur scène, se succèderont Vitaa, Dadju, Tayc, Lucenzo, Joseph Kamel, Sound of Legend, Helena et Axel Marbeuf de la StarAcademy.

Les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok de la radio partageront les photos et vidéos des coulisses, des artistes et du concert. Les auditeurs à l’écoute d’Évasion seront ainsi au coeur de l’événement.