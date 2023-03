Évasion arrive à Troyes en DAB+

Avec le DAB+, Évasion peut ainsi étendre son réseau FM existant de 20 fréquences et désormais proposer ses programmes sur 14 départements avec 7 fréquences DAB+ déjà active : Paris, Rouen, Le Havre, Amiens, Abbeville, Saint-Quentin et Troyes.

En FM, Évasion a constitué au fil des années un solide réseau dans l'Eure (à Bernay), dans l'Eure-et-Loir (à Dreux), dans l'Oise (notamment à Beauvais et à Creil), en Seine-Maritime (à Gournay-en-Bray), en Seine-et-Marne (à Fontainebleau ou encore à Meaux et Melun), dans les Yvelines (à Rambouillet), dans la Somme et en Essonne...