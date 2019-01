Europe : nouvelles règles DAB+ pour les autoradios

"D'ici deux ans, tous les nouveaux autoradios de l'UE pourront recevoir la radio numérique terrestre. Cette obligation s'applique aussi bien aux pays où le DAB+ est bien établi, tels que l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, qu’à ceux en phase de déploiement, tels que la Pologne, la Suède ou la République tchèque. Les automobilistes de toute l'Europe pourront bénéficier des avantages de la radio numérique terrestre : un plus grand choix de programmes, un son plus clair et des données associées plus riches. En cas d'urgence, alors que les réseaux mobiles peuvent se retrouver surchargés, les automobilistes pourront toujours recevoir des informations de sécurité et de sureté fiables" a expliqué Patrick Hannon président du WorldDAB.