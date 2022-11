Europe 2 s’annonce et se décline déjà sur Virgin Radio

Qu’ils soient issus de la nouvelle scène comme Adé, Marie-Flore, Suzane, Pierre de Maere ou Malo’… ou encore fidèles de la station comme -M-, Vianney, Juliette Armanet, Hoshi, Tété, Charlie Winston, Skip The Use, Kyo… Tous se mettent en scène pour le retour d’Europe 2. La station est fière d’associer les artistes et leurs musiques à ce lancement évènement.

"Plus que jamais, ils écrivent avec Europe 2 un nouveau chapitre de l’histoire de la radio… Et, qui de mieux que leurs artistes préférés pour embarquer les auditeurs dans cette nouvelle aventure..." explique un communiqué.