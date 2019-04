Europe 1 : une journée spéciale au Bataclan

"Aujourd’hui la France est confrontée à de nombreux bouleversements. En organisant cette manifestation, Europe 1 offre la possibilité de réfléchir ensemble à ce que les mots liberté, égalité et fraternité signifient en 2019 et à l’aube des années 2020" détaille la station de Lagardère. Au cœur du Bataclan, les débats seront animés par des figures emblématiques de la station : Raphaëlle Duchemin, Patrick Cohen, David Abiker, Nicolas Barré et Matthieu Belliard, accompagnés par des intellectuels et de nombreuses personnalités politiques et économiques.

Laurent Guimier (vice-président d’Europe 1) ouvrira les débats qui seront ensuite introduits par Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale. La clôture de cette journée sera retransmise en direct de 17h à 18h.