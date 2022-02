Europe 1 : un dispositif pour couvrir les César

Ce 25 février, entouré de Catherine Schwaab, rédactrice en chef à Paris Match, et de Victor Bonnefoy, Frédéric Taddeï reviendra, entre 20h et 20h55, sur les temps forts de l’année cinéma 2021. Ensemble, ils feront vivre aux auditeurs l’arrivée des invités sur le tapis rouge de l’Olympia ainsi que les coulisses de la cérémonie. À partir de 20h55, Europe 1 retransmettra en simultané l’événement et lèvera, tout au long de la soirée, le voile sur le palmarès. Olivier Benkemoun, Catherine Schwaab et Frédéric Taddeï s’entretiendront avec les lauréats dès leur sortie de scène et recueilleront leurs premières impressions.