Europe 1 s'installe aujourd'hui à Strasbourg

Les deux journalistes seront entourés de leurs invités, Thierry Bièvre, président-fondateur de la société Elithis et concepteur de la première tour d’habitation à énergie positive dans le monde, et Alain Jund, vice-président en charge de la transition énergétique à l’Eurométropole. Des appartements intelligents, une station d’épuration pionnière, des écoquartiers… Le correspondant d’Europe 1 à Strasbourg Arthur Helmbacher proposera également tout au long de l’émission des reportages et des enquêtes sur les solutions concrètes mises en place dans l’Eurométropole de Strasbourg en faveur de la transition énergétique.

L'émission "Circuits Courts" est diffusée du lundi au vendredi, de 13h15 à 14h sur Europe 1 et veut s'intéresser "aux solutions plus qu’aux problèmes".