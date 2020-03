Europe 1 revient sur 65 ans de luttes et de conquêtes

Incarnée par Laure Dautriche, cette série prend comme point de départ la conférence de Genève sur les femmes de 1956 et s'achève sur la libération de la parole avec le mouvement "MeToo". Chaque module sonore réalisé par Sébastien Guidis plonge les auditeurs dans un univers radiophonique propre à Europe 1, guidé par la voix de Laure Dautriche qui porte le regard aiguisé d’une jeune femme de 2020 sur un monde en perpétuelle évolution.

De 19h30 à 20h, à la suite de cette série, Marlène Schiappa, Rebecca Amsellem, Yvette Roudy et Caroline Fourest rejoindront le plateau pour échanger et débattre.