Le MAG 119 - C'est reparti pour un RadioTour

L’objectif du RadioTour est bien de s’inscrire dans la durée et de se positionner comme un événement complémentaire au Salon de la Radio et de l’Audio Digital. C’est également une volonté de soutenir et d’encourager les radios dans les régions, parfois éloignées des grands pôles urbains et qui constituent pourtant un maillage unique en Europe. Ainsi, le RadioTour veut partager l’expertise et les savoir-faire juridique et technique portés par des partenaires fidèles et engagés. Cette année, les CTA devraient également y prendre une place toute particulière avec, la veille de chaque RadioTour, une rencontre spécifique en prélude de l’étape du lendemain. En 2020, l’ensemble des animations durant ces journées sera gratuit et accessible gratuitement en temps réel sur la plateforme connectonair.com