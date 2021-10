Europe 1 rend hommage à Georges Brassens

Ce vendredi 22 octobre, Georges Brassens sera à l’honneur dans "Europe Matin". Pauline Jacot lui consacrera, à 7h23, sa chronique "Le jour où". Marie Gicquel, journaliste au service culture d’Europe 1, dressera le portait de son guitariste, Joël Favreau. Enfin de 16h à 18h dans l'émission "Historiquement vôtre", Stéphane Bern et Matthieu Noël dresseront le portrait de Georges Brassens, et retraceront les destins de Paul Signac et de Noël Godin dit "Le Gloupier". Ils recevront à cette occasion Clémentine Deroudille, auteure du livre "Brassens, le libertaire de la chanson" aux éditions Gallimard. Clémentine Portier-Kaltenbach plongera les auditeurs "Dans l’intimité de Georges Brassens", et le quizz quotidien "Bern to be alive" lui sera consacré.