Europe 1, radio officielle de Roland-Garros

Durant cette quinzaine sportive des Internationaux de France de tennis, Europe 1, partenaire de l’événement, fait vivre la compétition en direct du stade mythique de la Porte d’Auteuil. Les auditeurs ont chaque jour rendez-vous avec Axel May, Jean-François Pérès et Cédric Chasseur pour des points toutes les heures sur la compétition, ainsi que lors des éditions de la mi-journée et du soir.

Chaque matin, la journaliste Virginie Phulphin livrera son "édito sport" à 7h20. À 8h30, Europe 1 proposera le "journal de Roland-Garros" en compagnie d’Axel May et de Cédric Chasseur à 7h30 le week-end. L’occasion de revenir sur l’actualité sportive et sur les performances ou les déceptions de la veille avant de se projeter sur les matchs du jour.