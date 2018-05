Europe 1, radio officielle de Roland-Garros

"Europe 1 est très fière d'être la radio officielle de Roland-Garros" annonce la radio. À ce titre, la station fera vivre à ses audteurs les meilleurs moments du prestigieux tournoi avec des points toutes les demi-heures pendant les matchs, et de nombreuses émissions réalisées depuis notre studio éphémère porte d'Auteuil, à quelques mètres du court Philippe-Chartier. Chaque jour, les auditeurs retrouveront "Y'a pas péno", avec Thomas Thouroude, Julien Cazarre, Didier Roustan et Anissa Haddadi. Et dans "Bonjour la France" avec Daphné Burki, Bertrand Chameroy proposera à 11h45 la chronique inédite "What The Faute" sur les coulisses et les questions décalées liées à la compétition, réalisée depuis Roland-Garros. Coup d'envoi le 27 mai.