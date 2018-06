Europe 1 passe à l’heure d’été à partir du 2 juillet

Les auditeurs retrouveront cet été quelques-unes des voix de la station : Raphaëlle Duchemin, Eva Roque, Thierry Geffrotin, Alain Cirou, Laure Dautriche, Guy Carlier, Nicolas Carreau ou encore Emilie Mazoyer et de nouveaux venus parmi lesquels Eddy Mitchell et Françoise Hardy, Yves Coppens, Pauline Clavière et Philippe Legrand.

Du samedi 7 au dimanche 29 juillet, de Noirmoutier aux Champs-Elysées, Europe 1 fera vivre aux auditeurs les 21 étapes du Tour de France 2018 avec des points sur la course en direct toutes les demi-heures et l’éclairage du consultant de la station Richard Virenque dans Europe Matin et Europe Midi.



Et, dès le 16 juillet, de 20h à 21h, une fois la Coupe du monde en Russie terminée, le Tour de France investira les soirées de la station. Axel May, Patrick Chassé et Richard Virenque installent chaque jour Le club Tour dans l’hôtel d’une équipe, pour une heure d’échange avec les coureurs et leurs directeurs sportifs.