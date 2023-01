Europe 1 partenaire de la saison 6 de CanneSéries

"Europe 1, radio du divertissement et de la culture, a toujours accordé une place de choix au septième art et aux séries que ce soit à l’antenne, dans la matinale comme dans Culture médias, mais aussi dans son offre de podcasts. Partenaires des plus grands évènements, nous sommes aujourd’hui très fiers d’accompagner et de soutenir la sixième édition de CanneSéries, festival incontournable qui met en lumière le meilleur des séries et de la création" a indiqué Donat Vidal Revel, directeur général d'Europe 1.

Le dispositif mis en place à cette occasion sera dévoilé dans les prochaines semaines et se déclinera sur plusieurs formats.