Europe 1 : le festival des Vieilles Charrues en direct

Émilie Mazoyer donnera la parole aux membres de l’association des Vieilles Charrues. Le plus grand festival de France ayant dû adapter son dispositif pour accueillir le public en toute sécurité et dans le respect des normes sanitaires contre le Covid-19. Des interviews exclusives et des concerts, c’est ce que l'émission "Musique !" promet aux auditeurs pour ces 10 soirées à vivre du 8 au 18 juillet sur Europe 1 (jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 juillet de 22h à minuit, du lundi 12 au vendredi 16 juillet de 20h à 22h ainsi que samedi 17 et dimanche 18 juillet de 20h30 à 22h).

Un dispositif à retrouver sur Europe 1, Europe 1.fr et les réseaux sociaux de la station.