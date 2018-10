Europe 1 lance une story quotidienne d’actualité

Pensée comme un véritable prolongement de la matinale de Nikos Aliagas et de la rédaction d’Europe 1 sur les réseaux sociaux, la story d’actualité "Brunch !" prend la forme d’une dizaine de slides produites par la rédaction numérique pour faire le tour des informations du jour. Elle s’adresse aussi bien aux utilisateurs d’Instagram et Facebook en recherche des infos essentielles de la journée, qu’aux auditeurs de la matinale qui souhaitent poursuivre de manière interactive l’écoute de l’antenne.

"Brunch ! est une nouvelle expérimentation numérique d’Europe 1 pour coller aux usages de son public. Cette innovation éditoriale – première matinale d’information interactive sur Instagram et Facebook – réinvente la présence en ligne des radios et reste fidèle à la station et son esprit novateur. Ludique, interactive et incarnée, elle s’inscrit dans le prolongement direct de la grille d’Europe 1." estime Olivier Lendresse, directeur du numérique d’Europe 1.