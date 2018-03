Europe 1 et Virgin Radio pour la première fois partenaires de Solidays

Pour cette édition, un dispositif éditorial unique sera mis en place sur les antennes des deux stations pour faire vivre cet événement aux auditeurs. Ils retrouveront les artistes qui se produiront sur les scènes de Solidays dans les programmes et la playlist de Virgin Radio et découvriront les associations innovantes et les personnalités engagées présentes au festival dans les émissions d’Europe 1. La parole sera donnée à ces acteurs de terrain qui agissent pour un monde plus solidaire et plus durable.

David Guetta, le groupe IAM, Shaka Ponk, Jain, Camille, les rappeurs Nekfeu et Roméo Elvis, la révélation de l’année Eddy de Pretto y sont attendus.