Europe 1 et Gulli font découvrir les métiers des médias aux plus jeunes

Europe 1 accueillera une classe de 6e de St-Germain-En-Laye (Yvelines), une classe de 3e de Villejuif (Val-de-Marne), des lycéens de 2nde et 1ère de Vernon (Eure) et une classe de 1ère d’un lycée professionnel de Paris (Ile-de-France). Pour cette 30e édition, les activités se feront autour du thème "L’information sans frontières ?". Le grand journal du soir de Matthieu Belliard (17h-20h), s’installera au lycée Dumézil de Vernon, pour une émission en direct le jeudi 21 mars. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale sera l’invité de Matthieu Belliard et échangera avec les lycéens. Les élèves de la webradio Dumézil seront associés à toutes les étapes de fabrication de l’émission et présenteront leurs chroniques à l’antenne.