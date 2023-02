Europe 1 consacre une journée spéciale au cinéma

Si les détails de cette journée spéciale seront dévoilés dans les prochains jours, les auditeurs ont d'ores et déjà rendez-vous à partir de 19h avec Lionel Gougelot, qui prendra les commandes d'une émission dédiée aux César. Olivier Benkemoun fera vivre, aux auditeurs d'Europe 1, l’arrivée des invités sur le tapis rouge. Et, dès 20h45, place à la cérémonie en compagnie d'Olivier Benkemoun dans les studios de la station, ainsi que de Laurie Cholewa et de Marie Gicquel en direct depuis l'Olympia.

Depuis lundi 13 et jusqu'au jeudi 16 février, les auditeurs sont aussi invités à jouer pour gagner leur sélection au tirage au sort et ainsi tenter de remporter deux places pour assister à la 48e cérémonie des César. Le gagnant sera dévoilé vendredi dans l’émission "Culture médias" présentée par Philippe Vandel.