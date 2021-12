Europe 1 accompagne les auditeurs durant les fêtes

Dans "Il était une voix", le samedi 25 décembre, les voix de la station proposent aux auditeurs de plonger pendant deux heures dans une ambiance de Noël originale et contemporaine, avec des poèmes, des contes et de la musique : Christophe Hondelatte racontera "La petite fille aux allumettes" de Hans Christian Andersen sur la bande-originale de Matrix, Isabelle Morizet interprétera "Victor Hugo" sur celle de la série "Stranger Things", ou encore Didier Barbelivien qui lira "Le Petit renne au nez rouge" sur une musique de Woodkid.

Les auditeurs profiteront ainsi des contes et poèmes d’Alphonse Allais, de Guy de Maupassant, de Charles Dickens ou encore de Jacques Prévert incarnés par les animateurs et journalistes de la station parmi lesquels : Dimitri Pavlenko, Sonia Mabrouk, Philippe Vandel, Mélanie Gomez et Julia Vignali,Stéphane Bern et Matthieu Noël, Laurence Ferrari, Olivier Delacroix,Laurent Mariotte, Nicolas Carreau, Laurie Cholewa, ou encore Anissa Haddadi, Clémentine Portier Katelbach, Frédéric Taddeï, William Leymergie.