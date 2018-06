Europe 1, Virgin Radio et RFM disponibles sur Amazon Alexa

Europe 1 développera deux skills. La première intitulée « Europe 1 » permettra d'écouter la radio en direct et de retrouver ses podcasts préférés. La seconde "Europe 1 le journal" répondra à la question "Alexa, quelles sont les dernières news ?" et proposera aux utilisateurs d'accéder aux dernières informations de la rédaction d’Europe 1. Virgin Radio et RFM seront, elles aussi, disponibles à l'écoute ; les utilisateurs de l'enceinte Amazon pourront retrouver toutes leurs émissions favorites en direct . D'abord présentes sur les gammes "Echo" et "Echo Dot" dès leur lancement le 13 juin, Europe 1, Virgin Radio et RFM seront disponibles, fin juillet 2018, sur "Echo Spot" la version avec écran de l’assistant vocal.