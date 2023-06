Europe 1 : Thomas Isle prend les commandes de "Culture Médias"

À la rentrée, il assurera l’animation de Culture Médias, l’émission de référence en la matière. Il recevra celles et ceux qui font l’actualité culturelle et médiatique : dirigeants de chaînes, producteurs, animateurs, journalistes, chanteurs, acteurs, etc. La station entend également, avec son arrivée, poursuivre l'interactivité avec les auditeurs pendant l’émission.

Constance Benqué et les équipes de la station remercient Philippe Vandel pour le travail effectué sur l’antenne d’Europe 1, ces 6 dernières années et lui souhaitent plein succès dans ses futurs projets.

À partir de l'été 2013, il était aux côtés de Thomas Joubert pour animer Le Grand Direct des médias sur Europe 1. Depuis septembre 2021, il anime une émission hebdomadaire sur France 5 intitulée "Samedi à tout prix".