Europe 1 Studio lance son nouveau podcast "Le Son de vie"

"Le Son de vie" est un podcast natif qui propose en 5 épisodes de 20 minutes un voyage sonore composé de bruits, de voix, de musiques, de silences parfois, pour évoquer la lente reconstruction après un traumatisme, un attentat ou une maladie. Chaque témoin livre une vision très personnelle de la “résilience”, qu’elle se soit faite seule, en famille, pas à pas, ou qu’elle ne soit pas encore achevée.

Le journaliste Sébastien Guyot a rencontré celles et ceux qui tentent de surmonter la douleur jusqu’à réinventer l’après, comme Sigolène Vinson, ancienne chroniqueuse judiciaire à Charlie Hebdo et présente le jour de l’attentat. Chloé Verlhac, veuve du dessinateur assassiné Tignous et Michel Catalano, propriétaire de l’imprimerie où ont été abattus les frères Kouachi se livreront également au micro d’Europe 1.