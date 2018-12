Europe 1 : Karl Zéro va remplacer Laurence Boccolini

Un changement sans vagues. Après l'annonce du départ de Laurence Boccolini, dès le 21 décembre, quelques mois après son arrivée, Europe 1 annonce, sans grande surprise, que Karl Zero va reprendre la tranche laissée vacante, dès le 7 janvier 2019, après les vacances de Noël. Entouré de ses "tontons flingueurs" venus de la politique, de la société civile et du monde artistique, il jouera de manière décalée dans un vrai-faux quizz autour de l'actualité, de la politique et de l'air du temps. Le nom de l'émission n'est pas communiqué.Depuis la fin du mois de septembre, Karl Zéro collabore avec les équipes d’Europe 1 et imagine de fausses publicités diffusées chaque jour sur l’antenne de la station.