Europe 1 : Franck Ferrand annonce l'arrêt de son émission

Franck Ferrand avait débuté sur Europe 1 après avoir adressé… une candidature spontanée à Muriel Hees, alors directrice des programmes. "Je venais de publier un livre intitulé Ils ont sauvé Versailles. J’en avais vendu seulement quelque 2 000 exemplaires. J’étais déprimé. Alain Decaux m’a dit que pour vendre des livres il fallait être connu, faire de la télévision. Alors j’ai téléphoné à Europe 1 et à ma très grande surprise, Muriel Hees m’a rappelé dans l’après-midi. Et j’ai obtenu un créneau quotidien, trois semaines plus tard durant l’été." Depuis, Franck Ferrand est toujours resté sur Europe 1. "Je me demande comment j’ai pu vivre sans la radio autant de temps avant d’arriver à Europe 1" déclarait-il dans le n° 52 de La Lettre Pro de la Radio.