États-Unis : annulation du NAB Show

La National Association of Broadcasters a pris la décision d'annuler le NAB Show 2021, un événement qui était initialement organisé du 9 au 13 octobre 2021 à Las Vegas. "Pendant plus d'un an, nous avons travaillé sans relâche pour rassembler notre industrie en toute sécurité à Las Vegas au NAB Show. Malheureusement, la pandémie et la poussée de la variante Delta ont présenté des défis inattendus et insurmontables pour notre communauté mondiale" a expliqué hier mercredi, Chris Brown, vice-président exécutif de la National Association of Broadcasters.

La situation n'est pas plus évidente en Europe même si, pour l'instant, la prochaine édition des Radiodays (du 9 au 11 octobre) est maintenue à Lisbonne...