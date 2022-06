Le mauvais temps a raison du "Kiss FM Live"

La faute à "pas de chance" ? Pas vraiment. Il faut se tourner vers le ciel pour expliquer l'annulation de dernière minute du "Kiss FM Live", un événement d'envergure proposé, et préparé depuis longtemps, par l'équipe de Kiss FM.

"Le matériel a pris la pluie, les artistes n’ont pas pu faire les balances, il continue de pleuvoir… c’est impossible de redémarrer. On est dévasté", regrette Jérémy Kiffel qui devait animer la soirée, cité par le quotidien Nice-Matin.

L'équipe de Laurent Ripoll avait convié 12 artistes sur la scène du Théâtre de la mer de Vallauris Golfe-Juan : Dadju, Amir, Christophe Willem, Yanns, Jérémy Frerot, Mentissa, Ridsa, Willy William, Lucenzo, Dorely, Lujipeka et Linh. Un report d'ici la haute saison semble peu probable. C'est d'autant plus regrettable que ce "Kiss FM Live" est annulé, depuis deux ans, en raison du Covid-19