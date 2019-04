État des lieux des radios associatives de Bretagne

Le paysage des radios associatives bretonnes se caractérise par la diversité des approches éditoriales. Deux radios étudiantes, implantées sur les deux principales métropoles universitaires régionales, sont rattachées au réseau Radio Campus France. Trois radios associatives du territoire breton sont adhérentes à la Férarock et partagent un même objectif de promotion de la scène musiques actuelles en émergence. Quatre radios associatives en langues bretonnes sont structurées au sein d’un même réseau : Brudañ ha skignañ.

La Bretagne compte à ce jour 7 radios confessionnelles d’inspiration chrétienne (adhérentes à la Fédération Française des Radios Chrétiennes). Parmi elles, 5 radios appartiennent au réseau national RCF (Radio Chrétienne Francophone). En plus de ces spécificités éditoriales et réticulaires, s’ajoutent deux fédérations de radios à l’échelle régionale : la CORLAB (Coordination des radios locales associatives de Bretagne) compte à ce jour 16 radios adhérentes ainsi que la FRLPB (Fédération des radios locales et privées de Bretagne).