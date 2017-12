État des lieux de la radio associative en Pays de la Loire

On compte en 2016, sur l’ensemble des radios de la fédération, 1397 bénévoles pour une moyenne de 67 bénévoles par radio. Il s’agit d’un indicateur important qui se stabilise depuis 4 ans. La moyenne d’âge des bénévoles de la fédération est de 38 ans. 10 radios de la

fédération sont dans la moyenne (entre 30 et 45 ans). Une radio affiche une moyenne d’âge inférieure à 18 ans.

Les radios de la FRAP emploient 103 salariés dont 16 sont des salariés détachés. Sur les 87 employés qui ne sont pas des salariés détachés, on retrouve 64 salariés à temps plein et 23 à temps partiel. Il y a en moyenne 4 salariés par radio avec une amplitude de 9 salariés dans les plus grosses structures et 1 dans les plus petites.