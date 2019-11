Espace Group et ses webradios offrent la transition digitale Mutation



Pour Léo Le Bris Le Pann, le directeur digital du groupe, "la transition digitale est en marche " . Et cela a débuté il y a quelques années avec le bouquet Allzic. "On a aujourd’hui 150 radios thématiques." Les webradios permettent le développement du chiffre d’affaires. En 2020, une centaine de webradios supplémentaires vont voir le jour. "Allzic n’a pas pour ambition de venir sur le DAB, l’audience digitale est déjà très bonne. Allzic, c’est 1,5 million d’écoutes actives dans le monde chaque mois et pour l'ensemble des webradios du groupe, c'est 9 millions dans le monde." Les radios Allzic qui font le plus d’audience sont les radios qui diffusent de la musique chill, lounge et rap. Accès payant Déjà inscrit ? Espace Group et ses webradios offrent la transition digitale Rédigé le Jeudi 7 Novembre 2019